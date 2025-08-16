Brooke Hogan wehrt sich gegen PR-Gerüchte nach Hulks Tod

Brooke Hogan (37) hat nach dem Tod ihres Vaters Hulk Hogan (†71) mit einem deutlichen Statement auf Gerüchte und Spekulationen reagiert. Die Tochter des verstorbenen Wrestling-Stars wehrte sich am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story mit klaren Worten gegen die Behauptung, sie genieße die mediale Aufmerksamkeit in der Trauerzeit. "Ja, ich liebe es wirklich, im Rampenlicht über meinen verstorbenen Vater zu weinen, und das an einem super ruhigen Ort", schrieb Brooke sarkastisch und fügte hinzu: "Ihr Menschen seid krank. Ich wünsche euch das Karma, das ihr verdient."

Ihr Ärger richtete sich gegen die jüngst veröffentlichten Fotos, die sie weinend in der Öffentlichkeit zeigen und die ihrer Meinung nach fehlinterpretiert wurden. Die Schauspielerin fühlte sich besonders dadurch verletzt, dass ihr sogar vorgeworfen wurde, ihre Trauer in die Öffentlichkeit zu tragen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Brooke erklärte, dass sie einfach nur in ihrer Nachbarschaft einen Sonnenuntergang genießen und an ihren Vater denken wollte, was jedoch medial ausgeschlachtet worden sei.

Bereits vor wenigen Tagen hatte ein Insider laut OK Magazine behauptet, sie habe keine Probleme mit der neuen Aufmerksamkeit, sie genieße es sogar. "Sie ist verletzt, ganz klar. Aber Brooke wuchs im Rampenlicht auf und es gehört zu ihr, im Mittelpunkt zu stehen. Es liegt in ihrer DNA", hieß es, kurz nachdem Fotos von ihr veröffentlicht wurden, die sie weinend in der Öffentlichkeit zeigten.

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2006

Getty Images Brooke Hogan bei den CMT Music Awards 2019

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2004