Travis Kelce plaudert über Blackout-Moment auf Taylors Tour

Travis Kelce (35) wird nicht oft von Nervosität übermannt, doch eine besondere Situation brachte den Footballstar an seine Grenzen. Während Taylor Swifts (35) Eras Tour im Juni 2024 betrat Travis überraschend die Bühne im Londoner Wembley-Stadion, um vor 90.000 begeisterten Fans mit der Sängerin zu performen. Im Smoking und mit Zylinder begleitete er seine Freundin, während diese einen Kostümwechsel vornahm. Im "New Heights" Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (37) hostet, verriet er jetzt: "In dem Moment wäre ich beinahe in Ohnmacht gefallen und habe nur gehofft, dass am Ende alles perfekt wird."

Wie es zu dem außergewöhnlichen Auftritt kam, klärten Taylor und Travis in der Podcastfolge auf. Ursprünglich habe das Paar die Nummer als eine Art Scherz betrachtet. Doch Travis meinte es schließlich ernst. Die Sängerin bestätigte, dass sie ihren Partner nie unter Druck gesetzt habe, fühlte aber, dass er Lust darauf hatte. Sie betonte, dass sein Timing und seine Bühnenpräsenz perfekt waren, doch Travis schilderte die Sache aus seiner Sicht: "Ich habe die Bühne betreten, sah die Menschenmenge und hatte einen Blackout." Dennoch meisterte er die Situation, und Taylor schwärmte, die Reaktion der Fans sei eine der lautesten gewesen, die sie je erlebt habe.

Für Travis war der Abend ein ganz neuer Nervenkitzel. Der Vergleich zwischen seiner gewohnten Umgebung – dem Rasen eines Footballstadions – und der Bühne vor abertausenden Musikfans hätte nicht größer sein können. Travis erklärte, dass er sich auf der Bühne wie eine "kleine Ameise" gefühlt habe. Trotzdem war der Moment für ihn sowie das Publikum unvergesslich. Taylor, die für ihre Unterstützung bekannt ist, zeigte sich jedenfalls restlos begeistert von ihrem Freund und dessen lustigen Bühnenfähigkeiten.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut