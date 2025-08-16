Reese Witherspoon gibt Einblick in die Erziehung ihrer Kids

Reese Witherspoon (49) hat auf Instagram offenbart, wie sie ihre Rolle als Mutter von drei Kindern mit ihrem erfolgreichen Hollywood-Karriereleben unter einen Hut brachte. In einem Post teilte die Oscar-Preisträgerin verschiedene Bilder, die Momentaufnahmen aus ihrem Alltag zeigen. Darunter sind Schnappschüsse mit ihrer Tochter Ava (25), ihrem Sohn Deacon (21) aus der Ehe mit Ryan Phillippe (50) sowie ihrem jüngsten Sohn Tennessee aus ihrer Beziehung mit Jim Toth (55). "Jemand hat mich gefragt, wie es aussieht, drei Kinder großzuziehen und dabei eine Karriere in Hollywood zu machen", begann sie ihren berührenden Beitrag.

Die Schauspielerin gewährte mit einem Augenzwinkern auch Einblicke in die lustigen Seiten des Familienlebens. So postete sie etwa einen Screenshot, in dem Ava sie darauf hinwies, versehentlich ein Instagram-Live gestartet zu haben – offenbar ein Insiderwitz in der Familie. Dennoch gab Reese zu, dass der Spagat zwischen langen Arbeitstagen von bis zu 17 Stunden und dem Mamasein oft emotional fordernd war: "Ich habe geweint, weil ich so müde war", schrieb sie offen. Trotzdem betonte sie, wie wichtig es ihr war, ihren Kindern einen positiven Blick auf die Arbeit zu vermitteln, indem sie zeigte, dass ihre Arbeit sowohl bedeutsam als auch manchmal überraschend spaßig sein kann.

Reese, die immer wieder betont hat, wie viel ihre Kinder für sie bedeuten, reflektierte auch über die persönlichen Lektionen, die sie aus ihrer Doppelrolle gezogen hat. "Trotz aller Herausforderungen haben mir meine Kinder gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist", schrieb sie rückblickend. Über die Jahre hinweg hat die "Big Little Lies"-Darstellerin mehrfach deutlich gemacht, dass ihre Familie ihre oberste Priorität ist. Im Gespräch mit der Moderatorin Gayle King (70) 2021 erzählte Reese: "Meine Kinder nehmen so viel Platz in meinem Kopf ein, ich glaube, sie wissen gar nicht, wie sehr." Mit ihrem Instagram-Post richtet sie sich ermutigend an alle arbeitenden Mütter und feiert das Muttersein mit den Worten: "Es ist eine wunderschöne, wenn auch chaotische Reise."

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre Kinder, 2024

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon, 2024