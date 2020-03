Fans der Rockmusik haben einen guten Grund, sich zu freuen. Nach 13 Jahren Bühnen-Pause hat sich die britische Band Genesis dazu entschieden, Mikrofon und Instrumente wieder in die Hand zu nehmen. Die Mitglieder der legendären Band rund um Phil Collins (69) möchten auch im fortgeschrittenen Alter von 69 Jahren noch nicht in den Ruhestand treten. Selbst wenn das bedeutet, ein paar Veränderungen während der Tour in Kauf zu nehmen.

Über ihr nicht mal drei Monate altes Instagram-Profil ließ die 1967 geformte Band verlauten: Sie gehen wieder auf Tour. Das Gesicht der Musikgruppe, Collins, Vater von Schauspielerin Lily Collins (30), äußerte gegenüber der BBC: "Wir dachten alle: 'Warum nicht?' Das mag ein lahmer Grund sein. Aber wir sind gerne zusammen. Wir spielen gerne gemeinsam." Anstelle des Schlagzeugers Peter Gabriel, der die Band 1975 verlassen hat, wird Collins 18-jähriger Sohn Nicholas die Sticks schwingen. Die restlichen Mitglieder, Keyboarder Tony Banks, Gitarrist Mike Rutherford und Sänger Collins, bleiben bestehen.

Die Tour wird "The Last Domino?" heißen, wie das Trio bekannt gab. Stattfinden sollen die Konzerte am Ende des Jahres im November und Dezember. Deutsche Fans müssen sich aber gedulden, denn bisher sind nur Termin in Großbritannien geplant.

Getty Images Phil Collins 2018 in Las Vegas

Instagram / genesis_band Mike Rutherford spielt Gitarre

Instagram / genesis_band Genesis im März 2020



