Ein Moment für die Ewigkeit. Die britische Rockband Genesis gehört zu den einflussreichsten der Musikgeschichte. Bereits 1967 gründete sich die Band. Von 1970 bis 1996 war auch der Sänger Phil Collins (71) Mitglied der Musikgruppe. Seit 2006 tritt er wieder zusammen mit seinen Bandkollegen Tony Banks und Mike Rutherford auf. Derzeit spielen die drei ihre "The Last Domino?"-Tour, von der auch erwartet wird, dass es die letzten gemeinsamen Auftritte der Band sein werden. Phils Tochter Lily Collins (33) fand jetzt emotionale Worte für den letzten Auftritt ihres Vaters.

Auf Instagram teilte die Emily in Paris-Darstellerin eine Fotoreihe von einigen Aufnahmen des letzten Konzerts ihres Vaters. "Der heutige Abend markiert das Ende einer Ära. Diese letzte Show miterlebt zu haben, war wirklich die Erinnerung meines Lebens und ein Ereignis, das ich für immer in meinem Herzen bewahren werde", schrieb die 33-Jährige dazu. Sie danke der Band für all die Erinnerungen. "Danke Dad für die Inspiration und danke Nic dafür, dass ich die stolzeste Schwester bin, die es gibt. 50 Jahre von Liedern später und noch immer feiern euch Generationen, und auch lange nachdem diese Tour zu Ende geht, wird das noch so sein", beendete sie die Lobrede für die Band ihres Vaters.

Da Phil gesundheitlich angeschlagen ist, war er körperlich nicht in der Lage, das Schlagzeug zu spielen. Dafür sprang sein Sohn Nic Collins ein. Der Sänger muss seine Auftritte aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung und seiner Diabetes im Sitzen absolvieren. "Er fing an, mit mir zu spielen, als er 16 war. Wenn ich das Gefühl habe, dass er sich auf etwas konzentrieren sollte, um es besser zu machen, erwähne ich es, und er kommt am nächsten Tag zurück, und er hat es geschafft", erzählte der stolze Papa im Vorfeld der Tournee dem Guardian.

