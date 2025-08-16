Kate Garraway gedenkt Derek Draper an seinem 58. Geburtstag

Kate Garraway (58), Moderatorin von "Good Morning Britain", gedachte zusammen mit Freunden ihrem verstorbenen Ehemann Derek Draper (†56) an dessen 58. Geburtstag. Ein Jahr nach seinem tragischen Tod im Januar 2024 versammelte sie enge Vertraute zu einem besonderen Moment des Erinnerns. Gemeinsam hoben sie ihre Gläser, um Derek zu ehren. Die Moderatorin teilte ein fröhliches Selfie der Runde auf ihrem Instagram-Account, begleitet von liebevollen Worten: "Alles Gute zum 58. Geburtstag, Derek... Ein Hoch auf dich. Wir vermissen dich." Unter den Teilnehmern des emotionalen Abends waren unter anderem ihr Manager Vickie, Meteorologin Clare Nasir und BBC-Radio-6-Moderator Chris Hawkins.

Derek Draper hatte fast vier Jahre lang mit den schweren Folgen einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen und verstarb schließlich im Kreise seiner Familie. Kate setzte sich während dieser Zeit unermüdlich für seine Pflege ein und sprach offen über die Herausforderungen, die der Alltag mit sich brachte. Auch nach seinem Tod steht sie vor großen Aufgaben: Sie kümmert sich alleine um die gemeinsamen Kinder Darcey und William und stellte öffentlich die finanzielle und emotionale Belastung infrage, der sie und viele andere Pflegefamilien ausgesetzt sind. In ihrem Fernsehalltag und in Interviews zeigte sie dabei immer wieder Stärke, ohne ihre verletzliche Seite zu verbergen.

Die Liebe zu ihrem Ehemann und der Schmerz über seinen Verlust sind seitdem ein ständiger Begleiter in Kates Leben. Schon an ihrem 20. Hochzeitstag betonte sie, wie sehr ihr Dereks Anwesenheit fehle und welch große Lücke sein Tod hinterlassen habe. Ihre Offenheit über ihren Kummer und ihre Schwierigkeiten berührt dabei zahlreiche Fans und Zuschauer, die sie für ihre Authentizität schätzen. Trotz allem versucht die zweifache Mutter, auch in den schwersten Momenten Zuversicht und Stärke zu finden – immer in dem Wissen, dass Derek in ihrer Erinnerung weiterleben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Derek Draper im Juni 2023 in Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Garraway bei der Beerdigung ihres Mannes Derek Draper, Februar 2024