Nach Unfall: Jeremy Renner kehrt auf den Red Carpet zurück!

Jeremy Renner (52) zeigt sich endlich wieder seinen Fans! Der Schauspieler war Anfang des Jahres in einen Unfall mit einem Schneepflug verwickelt und hatte sich dabei schwerwiegende Verletzungen zugezogen. Inzwischen ist er wieder halbwegs fit – vor wenigen Tagen hat er bereits in einem großen TV-Interview über den Unfall ausgepackt. Nun besuchte Jeremy auch zum ersten Mal wieder eine öffentliche Veranstaltung!

Am Dienstag zeigte sich Jeremy bei der Premiere seines Disney+-Formats "Rennervations" in Los Angeles. Auch wenn er offenbar noch auf einen Krückstock angewiesen war, schien ihn dieser kaum zu stören: Er posierte für die Fotografen mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Später holte er sogar seine Familie zur Foto-Session hinzu, darunter seine zehnjährige Tochter Ava (9).

"Ich bin so dankbar und aufgeregt wie schon lange nicht mehr", betonte Jeremy gegenüber People. Das liege aber vor allem an dem Projekt: "Weil es kein Film ist, den ich promote. Es ist keine Show, es ist mein Leben." Der Avengers-Star bringt in "Rennervations" gemeinsam mit prominenten Helfern ausrangierte Spezialfahrzeuge wieder auf Vordermann, die dann für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden sollen.

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im April 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner und seine Familie

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de