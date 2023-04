XXL-Interview: Jeremy Renner packt über seinen Unfall aus

Jeremy Renner blickt auf seinen verheerenden Unfall zurück. Der Schauspieler war vor wenigen Monaten von einem Schneepflug überfahren und dabei schwer verletzt worden. Im ABC-Interview "A Story of Terror, Survival and Triumph" verrät er, dass er damals sogar mit dem Tod gerechnet hatte: "Ich schrieb Nachrichten auf meinem Handy... Die letzten Worte an meine Familie." Darüber hinaus erinnert er sich an die Reaktion seiner zehnjährigen Tochter.

