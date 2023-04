Trotz Herpes: Bachelor David und Angelina machen wild rum!

Der Herpes steht Angelina Utzeri offenbar nicht länger im Weg! Bei Der Bachelor ist die Brünette zwischen einigen anderen Frauen auf der Suche nach der großen Liebe und hofft, dass David Jackson der eine sein kann. Utze bekam in der aktuellen Folge endlich ihr erstes Einzeldate. Doch vorher passierte etwas Ärgerliches – ausgerechnet an diesem Tag bekam sie Herpes und regte sich tierisch darüber auf. Doch das hält Angelina nicht ab: Sie knutschte trotzdem wild mit David!

Während sie sich es in einem privaten Pool gemütlich machten, hielten der Rosenkavalier und die Schönheit es schließlich nicht mehr aus und fielen übereinander her. Der Herpes war da bereits komplett vergessen. Denn schon am Anfang des Dates wies die Deutsch-Italienerin ihren Date-Partner darauf hin, dass ihr Herpes zwar noch nicht weg, aber inzwischen nicht mehr ansteckend sei. "Also habe ich einen Freifahrtschein? Das ist alles, was mich interessiert!", erwiderte der Influencer ironisch lachend darauf.

Die wilde Knutscherei lässt auch die Nutzer auf Twitter nicht wirklich kalt. "Sie frisst ihn auf", kommentierte ein User die intensive Szene zwischen David und Angelina. Ein weiterer User wundert sich über die Art und Weise: "Der Kuss sieht extrem merkwürdig aus. Küsst sie ihn oder beißt sie ihn?"

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Angelina Utzeri bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

