Erstes Bachelor-Einzeldate für Angelina: Sie hat Herpes!

Darauf hätte sie sicher lieber verzichtet! David Jackson ist aktuell immer noch als Der Bachelor auf der Suche nach seiner Traumfrau. In der heutigen Folge steht die letzte Woche in Puerto Escondido an – und langsam wird es ernst. Nur noch acht Frauen kämpfen um die Liebe des Influencers. Eine davon ist Angelina Utzeri, für die heute ihr erstes Einzeldate ansteht. Doch Utze wachte mit Herpes auf – und darüber ärgert sie sich gewaltig!

"Ich dachte wirklich gestern, es kommt nicht – aber es ist da und ich kann es nicht leugnen!", regt sich Utze auf. "Man, wieso muss das denn jetzt passieren?!", fragt sie sich. Der Zeitpunkt sei wirklich beschissen. "Ich bin wirklich am Verzweifeln! Ich weiß, ihr sagt immer 'Man sieht es nicht', aber es ist da und das ist echt belastend!", ärgert sich die Wahl-Lissabonnerin.

In der vergangenen Folge durfte sich Angelina jedoch über etwas freuen! David machte ihr während eines Privatgesprächs beim Gruppendate ein Geschenk: einen Ring. "Das war eine sehr schöne Geste, die mir sehr viel bedeutet hat. Ich habe den Ring jeden Tag getragen", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson und Angelina Utzeri bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David und Angelina, "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de