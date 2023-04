Bestätigt: Es kommt weiteres "The Big Bang Theory"-Spin-off!

Es wird eine weitere Comedy-Serie, angelehnt an The Big Bang Theory geben! Die Kultserie wurde von 2007 bis 2019 ausgestrahlt – dabei wurde eine Gruppe Nerds, die zum Teil am gleichen Institut arbeiten, in ihrem Alltag begleitet. Im Jahr 2017 wurde dann mit Young Sheldon die erste Spin-off-Serie über den hochintelligenten Sheldon Cooper produziert. Und die Fans können sich freuen: Es wird offiziell eine weitere Show, basierend auf "The Big Bang Theory" gedreht!

Wie das US-amerikanische Magazin US-Weekly berichtet, wurde am Mittwoch verkündet, dass der Produzent Chuck Lorre (70) dabei ist, eine weitere lustige Serie zu entwickeln. Worum es dabei genau gehen soll, ist noch nicht bekannt – auch die Besetzung der Charaktere wurde noch nicht öffentlich gemacht. Die Show wird von Warner Bros. produziert und wird dementsprechend auch da zu streamen sein.

Ob der Ableger wohl genauso erfolgreich wird, wie der erste Spin-off? Das wird sich zeigen. Bei dem Serienstart im Jahr 2018 von "Young Sheldon" fuhr ProSieben in der jungen Zielgruppe eine Quote von 25,7 Prozent ein. Auch im gesamten Marktanteil wurde mit 10,6 Prozent gepunktet.

