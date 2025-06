"The Big Bang Theory"-Star war wegen Fans "richtig wütend"

Simon Helberg (44), bekannt für seine Rolle als Howard in der Kultserie The Big Bang Theory, hat im Jahr 2022 verraten, wie sehr ihn negative Reaktionen einiger Fans über die Jahre belastet haben. Während die erfolgreiche Sitcom lief, hatte er regelmäßig persönliche Begegnungen mit Menschen gehabt, die ihre Abneigung gegenüber der Show mit ihm teilen wollten. Besonders skurril war für ihn, dass Gespräche oft mit Sätzen wie "Ich hasse deine Serie, aber…" begonnen wurden. Der Schauspieler berichtete im Gespräch mit seiner ehemaligen Serienkollegin Mayim Bialik (49) im Podcast "Bialik Breakdown", dass solche Kommentare ihn häufig wütend machten.

Der Schauspieler erzählte auch von weiteren kuriosen Momenten. So erinnerte er sich an einen Mann, der nach einer negativen Aussage über die Show plötzlich fragte, ob er ihm einen Kaffee spendieren könne – mit Verweis auf die hohen Gehälter des Casts, die oft in den Medien diskutiert wurden. Simon nahm die Begegnung mit einem Hauch von Sarkasmus: "Ja. Weißt du, du hattest mich schon bei 'Ich hasse deine Show'. Möchtest du auch einen Bagel dazu?", antwortete er dem Mann damals. Für Simon waren diese direkten Ansprachen eine besondere Art von Herausforderung im Umgang mit dem enormen Erfolg und der Aufmerksamkeit, die "The Big Bang Theory" mit sich brachte.

Die Figur Howard, die anfangs durch chauvinistisches Verhalten auffiel, durchlief im Laufe der Staffeln eine bemerkenswerte Entwicklung – auch dank seiner Beziehung zur von Melissa Rauch (44) gespielten Bernadette. Simon, privat verheiratet und Vater von zwei Kindern, scheint nun gelassener mit solchen Situationen umzugehen. Zudem verriet er kürzlich, dass der Cast von "The Big Bang Theory" inzwischen kaum noch Kontakt zueinander hat – eine Tatsache, die viele Fans überrascht. Trotz allem bleiben Howards Charme und Humor unvergessen.

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "The Big Bang Theory"

