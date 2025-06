"Big Bang Theory"-Star Kunal Nayyar performte als Bösewicht

Kunal Nayyar (44), bekannt als der schüchterne Astrophysiker in The Big Bang Theory, hatte schon vor seiner Sitcom-Karriere eine beeindruckende schauspielerische Leistung abgeliefert. Im Jahr 2007 übernahm er eine Rolle in der beliebten US-Krimiserie Navy CIS und zeigte dort eine ganz andere Seite von sich. In der Folge "Verdacht" aus Staffel vier spielte er den Terroristen Youssef Zidan und bewies dabei, dass er nicht nur für komödiantische Rollen geschaffen ist. Besonders eindrucksvoll war eine Szene, in der er es mit Hauptdarsteller Mark Harmon (73) alias Agent Gibbs aufnahm, die auch ihm in Erinnerung blieb: "Mark Harmon hat mich geschlagen. Es war das größte Erlebnis meines Lebens", beteuerte er einst in einem Interview.

Die Episode erzählt die Geschichte eines Mordfalls in einer Kleinstadt, in der zunächst ein irakischer Einwanderer unter Verdacht steht. Doch die Ermittlungen des Navy-CIS-Teams führen schließlich zu Youssef Zidan, den Kunal authentisch darstellte. Damit hinterließ er bei den Zuschauerinnen und Zuschauern einen bleibenden Eindruck – und das, obwohl er optisch schummeln musste. Retrospektiv erzählte Kunal einmal amüsiert, dass er für die Rolle einen aufgeklebten Schnurrbart tragen musste, da ihm zu der damaligen Zeit kein eigener wuchs. Fans können die Folge sowie die gesamte Serie aktuell auf Joyn streamen.

Abseits seiner Rolle in der Kult-Sitcom, die ihm weltweiten Ruhm bescherte, und Gastauftritten wie bei "Navy CIS" gehört Kunal, der gemeinsam mit Simon Helberg (44) als Howard und Melissa Rauch (45) als Bernadette brillierte, zu den wohlhabendsten Darstellern aus "The Big Bang Theory". Die Sitcom brachte nicht nur zahlreiche Auszeichnungen ein, sondern auch lukrative Gagen für die Schauspieler, die mittlerweile aber wenig bis keinen Kontakt zueinander haben. Mit seinem Erfolg hat sich Kunal in Hollywood etabliert, bleibt dennoch für seine Fans vor allem eines: der liebenswerte und ein wenig tollpatschige Rajesh Koothrappali, dessen Einzelgänger-Charme ins Herz getroffen hat. Privat genießt er das Eheleben mit dem Model Neha Kapur, das er bereits 2011 heiratete.

Getty Images Kunal Nayyar, Schauspieler

Everett Collection, Inc. / Action Press Bernadette, Howard und Raj von TBBT

Getty Images Kunal Nayyar, Schauspieler