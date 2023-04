"Eifersüchtig": So blickt Russell Crowe auf "Gladiator 2"

Es geht ohne ihn weiter! Mit "Gladiator" gelang Russell Crowe (59) 2000 der große Durchbruch. Bei den Dreharbeiten zum Kultfilm wurde es für den Hauptdarsteller sogar richtig gefährlich. Jetzt bekommt der Streifen eine Fortsetzung – ohne den Maximus-Darsteller. Die Geschichte soll 25 Jahre nach dem ersten Teil spielen, eine neue Hauptfigur erhalten und in den USA Ende 2024 erscheinen. Nun verriet Russell seine Meinung zur Weiterführung des Klassikers!

Während eines Interviews mit Collider kam der Schauspieler auf die Fortsetzung von "Gladiator" zu sprechen. "Irgendwie bin ich eifersüchtig. Es war eine großartige Erfahrung in meinem Leben und eine, die es komplett verändert hat. Menschen sahen mich und meine Karriere danach anders", erinnerte er sich und fuhr fort: "Nicht jeder Film, den man macht, hat so eine Langlebigkeit, daher liegt Gladiator mir sehr am Herzen."

Er habe aber keine Ahnung, welchem Handlungsstrang die Fortsetzung folgen wird. "Ich bin mir sicher, Ridley [Scott] (85) hatte in den letzten 24 Jahren einige Ideen, die Story zu verbessern", ist sich Russell sicher. Die"Gladiator"-Hauptfigur könne "in die Welt zurückkehren und ein Spektakel auf demselben Level kreieren", wäre sein Vorschlag zur Story.

Getty Images Russell Crowe im Juni 2018 in Rom

Getty Images Wachsfigur von Russell Crowe aus dem Film "Gladiator"

Twitter / russellcrowe Russell Crowe mit seinen Söhnen und Fans, Juli 2022

