Gewusst? Diese Promis nahmen mal bei "Let's Dance" teil!

Let's Dance begeistert die Zuschauer nun schon seit vielen Jahren! Derzeit flimmert bereits die 16. Staffel über die Bildschirme. Dabei tanzen unter anderem noch Streamer Knossi (36), Sportler Philipp Boy (35) und Model Anna Ermakova (23) um den diesjährigen Titel "Dancing Star". Doch auch in den vergangenen Jahren brachte die beliebte Tanzshow bereits so einige Stars an ihre Grenzen. Diese Promis waren schon einmal bei "Let's Dance" dabei!

Die erste Staffel hatte 2006 bereits so einige bekannte Gesichter zu bieten – unter anderem hatten sich Wayne Carpendale (46) an der Seite von Isabel Edvardsson (40) und No Angel Sandy Mölling (41) dem TV-Abenteuer gestellt. Wayne hatte sich sogar den Titel sichern können! Damals wurde die Show noch von Nazan Eckes (46) und Hape Kerkeling (58) moderiert. Auch Model Sophia Thomalla (33) wurde einst zum "Dancing Star" gekürt. Gegen sie tanzten 2010 mitunter Brigitte Nielsen (59) und Sylvie van der Vaart (45). Für Letztere war die Reise damit jedoch noch nicht zu Ende – bereits ein Jahr später moderierte sie die Sendung! Auch die derzeitige Moderatorin Victoria Swarovski (29) fing 2016 zunächst als Kandidatin bei "Let's Dance" an und konnte sich in diesem Jahr zudem den Sieg sichern.

Aber auch weitere Namen gehen in die "Let's Dance"-Geschichte ein! Das Tanzbein geschwungen haben nämlich auch schon Maite Kelly (43), Jörn Schlönvoigt (36), Marc Terenzi (44) und Ex-Bachelor Paul Janke (41). Von Juror Joachim Llambi (58) wurde Alexander Klaws (39) sogar zu seinem Lieblingskandidaten aller Zeiten gekürt! Weitere Teilnehmer der beliebten Tanzsendung waren Lilly Becker (46), Cathy Hummels (35) und Sarah Engels (30). Genauso wie Vanessa Mai (30), Jimi Blue Ochsenknecht (31), Oliver Pocher (45) sowie Michael Wendler (50) und seine Laura Müller (22). Sogar Auma Obama, die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61), war schon Teil der "Let's Dance"-Familie!

Getty Images Wayne Carpendale und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2006

Getty Images Christian Polanc, Vanessa Mai und Erich Klann beim "Let's Dance"-Finale 2017

Getty Images Andrzej Cibis und Auma Obama bei "Let's Dance" 2021

