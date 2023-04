Johnny Depps Ex-Frau Lori Allison schießt gegen Amber Heard

Lori Allison verliert kein gutes Wort über Amber Heard (36). Die Maskenbildnerin hatte 1983 Johnny Depp (59) geheiratet – die Ehe hielt aber nur zwei Jahre. Im vergangenen Jahr kam der Schauspieler dann wegen seiner zweiten Ehe in die Schlagzeilen: Seine Ex Amber beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt, doch die Anschuldigungen erwiesen sich als haltlos und er wurde freigesprochen. Nun äußert sich Lori erstmals zu dem Prozess um ihren Ex-Mann.

Im Podcast "Popcornes Planet" berichtet sie, wie groß ihr Mitgefühl mit Johnny war. "Die Dinge, die mich am meisten betroffen machten, waren die Dinge, die er vor Gericht sagte. Ich bin wahrscheinlich einige Male zusammengebrochen, weil er mir wirklich leidtat", erzählt Lori. Sie habe aus Angst um ihren Ex immer wieder weinen müssen. "Es brach mir das Herz, dass ihm jemand so etwas antun konnte. Ich bin kein Engel, ich habe auch schon einige schlimme Dinge mit Leuten gemacht, aber was sie getan hat, war absolut schrecklich, und wenn es Dinge gäbe, die ich ihr antun könnte, die legal wären, würde ich es tun!", machte die 65-Jährige ihre negativen Gefühle für Amber deutlich.

Dabei habe sie die Schauspielerin – die sie während des gesamten Interviews als "die, die nicht genannt werden soll" bezeichnete – zu Beginn der Beziehung noch sympathisch gefunden: "Ich hatte sie vorher getroffen, ich war auf Partys in seinem Haus. Sie schien wirklich nett zu sein und sie war wunderschön, was kann man daran nicht lieben?" Mit der Zeit habe sich dieses Bild dann aber völlig geändert.

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Jahr 2014

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

