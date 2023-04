Ein Jahr nach Prozess: Was machen Johnny Depp und Amber?

Wie steht es eigentlich momentan um Johnny Depp (59) und Amber Heard (36)? Die einstigen Eheleute hatten sich im vergangenen Jahr eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht geliefert. Dabei kamen erschreckende Details ans Licht. Beide Parteien warfen sich Gewalt und weitere Schandtaten vor. Letztendlich wurde die Schauspielerin zu einer Zahlung von fast 10 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt. Mittlerweile jährte sich der Prozessbeginn zum ersten Mal. Wie erging es den beiden seither?

Nach dem Urteil habe Johnny sich auf die Arbeit konzentriert, so ein dem Schauspieler nahestehender Insider gegenüber People. Er ging gemeinsam mit Jeff Beck (✝78) auf Tour und stand für den bald erscheinenden Film "Jeanne Du Barry" vor der Kamera. Aktuell genieße er ein zurückgezogenes Leben in der ländlichen englischen Grafschaft Somerset. "Johnny hat seit dem Prozess in Europa gelebt. Er hat sich verabredet, aber er hat keine Freundin," gab der Insider außerdem preis.

Amber hingegen widme sich seit ihrer Prozess-Niederlage weniger der Arbeit und dafür umso mehr der Erziehung ihrer zweijährigen Tochter. "Sie verbringt jeden Tag mit ihrem Mädchen. Sie spazieren herum, besuchen Parks und genießen die Zeit mit der Familie", meinte eine Quelle. Auch die 36-Jährige lebe derzeit in Europa.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Seid ihr überrascht davon, wie das Leben der beiden seit dem Ende des Gerichtsprozesses aussieht? Ja, irgendwie schon... Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de