Nach Trennungsgerüchten: Taylor Swift in New York unterwegs

Taylor Swift (33) macht gerade Schlagzeilen mit ihrem angeblichen Liebes-Aus – davon scheint sich die Musikerin aber nicht runterziehen zu lassen! Seit 2016 ging sie mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (32) durchs Leben. Laut eines Insiders soll zwischen den zwei Stars nun aber alles aus und vorbei sein. Nur wenige Tage nach den Trennungsnews ist Taylor jetzt in New York unterwegs – und macht einen sehr entspannten Eindruck!

Paparazzi lichteten die 33-Jährige gestern im Big Apple ab, als sie mit ihren Freunden Jack Antonoff (39) und Margaret Qualley (28) ein Restaurant besuchte. Auf den Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, wirkt Taylor trotz der Gerüchte total locker. Happy strahlt sie in die Kamera und winkt auch einigen Fans zu. Dabei trägt die Grammy-Gewinnerin ein stylishes Outfit: Zu einer lockeren Jeans mit Schmetterlingsmotiv kombinierte sie ein schwarzes Shirt, schlichte dunkle High Heels und eine funkelnde Tasche.

Übrigens: Das italienische Restaurant Via Carota liegt nur wenige Blocks entfernt von der Cornelia Street. In der Straße im New Yorker Stadtteil West Village soll sie vor einigen Jahren mit Joe gewohnt haben. Der gleichnamige Song auf ihrem "Lover"-Album soll auch von der Liebesbeziehung mit dem Filmstar handeln.

Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Premiere ihres Kurzfilms "All Too Well"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de