"Wieder gut": Umut Tekin und Jana-Maria hatten kleine Krise

Zwischen Umut Tekin (25) und seiner Jana-Maria Herz (31) hat sich alles wieder eingerenkt. Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass es zwischen dem einstigen Bachelor in Paradise-Paar kriseln soll. Auf den Social-Media-Profilen der beiden waren auf einmal alle gemeinsamen Pärchenbilder verschwunden. Promiflash hat sich bei der Blondine erkundigt, was dahinter steckt. Und jetzt erklärt Jana, dass sie und Umut nur eine kurze Krise durchlebten.

"Wir hatten eine kleine Liebes-Krise, aber jetzt ist alles zum Glück wieder gut", gibt Jana gegenüber Promiflash Entwarnung. Zwischen ihr und Umut habe es nur ein Missverständnis gegeben. Sie seien nicht "auf den gleichen Nenner gekommen" und gaben sich eine dreitägige Pause, um alles zu überdenken. Nach einem Gespräch konnten sie sich wieder zusammenraufen. Das sei wohl aber normal: "Ich glaube, das passiert in allen Beziehungen manchmal. Das A und O ist die Kommunikation." Nun freut die Reality-Darstellerin sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Liebsten.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Jana und Umut 2022 bei "Bachelor in Paradise". Und in der Kuppelshow war es auch zum ersten Kuss gekommen. Doch der war dem Publikum verborgen geblieben. "Wir hatten schon viel früher unseren geheimen Kuss gehabt", schmunzelte Umut gegenüber Promiflash. Weil die Kameras mit dem Drama in der Villa beschäftigt waren, hatten sie einen Moment für sich.

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin 2022

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise", 2022

