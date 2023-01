Jana-Maria Herz und Umuts erster Kuss wurde nicht gezeigt

Diese interessante Szene wurde nicht gezeigt! In der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise haben sich einige Paare kennen- und lieben gelernt. Schon ziemlich am Anfang fanden Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25) zusammen und hatten eine tolle Zeit in der Villa. Die Beziehung der beiden hält nach wie vor – mittlerweile sind sie sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. In einem Promiflash-Interview verrieten sie, welche besondere Szene nicht im TV gezeigt wurde.

Umut verriet gegenüber Promiflash: "Wir hatten schon viel früher unseren geheimen Kuss gehabt." Diesen habe es bereits in der vierten Folge gegeben. An diesem Abend gab es viel Drama in der Villa, weshalb keine der Kameras auf sie gerichtet gewesen war. "Jana und ich haben uns in dem Moment gut verstanden, haben miteinander gelacht. [...] Dann haben wir noch schnell die Hand davor gehalten und haben uns geküsst. Das war der erste Kuss, mit der beste Kuss eigentlich", schilderte er die Situation lachend.

Bereits vor dem Einzug in ihre erste gemeinsame Wohnung haben die beiden jedoch schon zusammen gewohnt. Jana-Maria hatte es sich bei Umut gemütlich gemacht, da sie sonst eine Fernbeziehung geführt hätten. Schon in der Show meinte Jana-Maria, dass das für sie nicht infrage käme.

Anzeige

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise", 2022

Anzeige

Instagram / janamariaherz Umut mit Jana-Maria beim Dream-Date

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de