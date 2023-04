Monica Lierhaus ist vor ihrem TV-Comeback ganz emotional!

So sehr freut sich Monica Lierhaus (52) wieder auf ihren Job als Moderatorin! Im Jahr 2009 hatte sich die Sportjournalistin bei einer Operation ein Hirn-Aneurysma zugezogen und seitdem ihre Karriere pausiert. 2019 kündigte sie dann an, sich aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme komplett aus dem TV-Geschäft zurückzuziehen. Doch Ende März die Überraschung: Sie wird doch wieder moderieren. Jetzt verrät Monica, wie sie sich dabei fühlt.

"Mir geht es sehr gut, vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf. Ich liebe es, in Stadien zu sein. Die Atmosphäre ist so toll", freut sich die 52-Jährige in einem Interview mit RTL – bei dem Sender wird sie zukünftig auch moderieren. Vom 17. bis 25. Juni wird sie über die Special Olympics berichten. "Im Rahmen dessen werde ich auf Leute treffen, die ihre Behinderung sehr gut gemeistert haben. Wir versuchen dann aufzuzeigen, wie sie damit fertig werden", zeigt sich Monica begeistert.

Zwischendurch wird die Rothaarige aber auch in ihre ursprüngliche Rolle der Sportschau-Moderatorin schlüpfen. Am 20. Juni wird sie gemeinsam mit Florian König (55) ein Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft begleiten.

Getty Images Monica Lierhaus im Oktober 2015

Getty Images Monica Lierhaus im Februar 2011

Getty Images Monica Lierhaus beim Deutschen Fernsehpreis, 2012

