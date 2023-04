Einbruch? Puddle-of-Mudd-Star Wes Scantlin wird angeklagt!

Üble Schlagzeilen über Wes Scantlin! Der US-Amerikaner ist als Frontmann der Band Puddle of Mudd bekannt. Mit der Gruppe landete der Sänger schon so einige Hits, darunter der Song "She Hates Me", und verkaufte über sieben Millionen Alben. Doch nun macht der 50-Jährige abseits der Musik auf sich aufmerksam: Wes wird von der Staatsanwaltschaft angeklagt – es geht um Hausfriedensbruch!

Dem US-Magazin Radar Online liegen die Dokumente über die Anklage vor. Demnach wird Wes (50) wegen zwei Vergehen angeklagt – bereits am 6. März wurde das Strafverfahren eingeleitet. Das Ganze soll im Zusammenhang mit einer Verhaftung des Musikers stehen, die im Februar stattfand: Eine Frau behauptete damals, der Rockstar sei in ihr Haus eingebrochen und habe sich geweigert, wieder zu gehen. Anschließend wurde Wes zunächst verhaftet, dann aber wieder auf Kaution freigelassen.

Sollte Wes wirklich schuldig gesprochen werden, drohen dem "Blurry"-Interpreten bis zu sechs Monate im Bezirksgefängnis. Hinzu könnte eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Dollar kommen. Er selbst äußerte sich bis dato nicht zu den Vorwürfen.

Getty Images Die Band Puddle of Mudd

Getty Images Wes Scantlin 2003

Getty Images Ryan Yerdon, Wes Scantlin und Damien Starkey von Puddle of Mudd

