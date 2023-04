Seltene Bilder: Helene Fischer ganz innig mit ihrem Thomas!

Sie zeigen ihren Fans, wie sehr sie sich lieben! Vor wenigen Tagen startete Helene Fischers (38) langersehnte Tour. Nach einer Rippenfraktur war lange Zeit nicht klar, ob und wann die Künstlerin wieder auf der Bühne stehen kann. Doch beim Tourauftakt in Hamburg lieferte die Sängerin gewohnt professionell ab und sorgte auch für den einen oder anderen intimen Moment: Während einer Performance mit ihrem Freund Thomas Seitel wurde es ziemlich innig!

Bei ihrem Song "Hand in Hand", den sie ihrem Liebsten widmet, ließ die 38-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf. Total emotional schmetterte sie diesen Hit, während Thomas am Seil hängend über die Bühne schwebte. Ein besonderer Gänsehautmoment für die Fans: Helene und ihr Freund flogen sogar gemeinsam durch die Luft, umarmten sich und tauschten innige Blicke aus. All diese innigen Momente sind in etlichen TikTok-Clips zu sehen.

Für Helene sind so viele zärtliche Augenblicke mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit eher eine Seltenheit. Doch ab und zu überkommt es sie dann doch – so wie bei einem Konzert im vergangenen Jahr. Bei einem Auftritt in München hatte sie ihrem Thomas eine süße Liebeserklärung gemacht. "Ich bin sehr dankbar dafür, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben", hatte die Sängerin den Fans kurz vor ihrer Liebesballade an ihren Partner verraten.

Getty Images Helene Fischer bei ihrem Tour-Auftakt in Hamburg, April 2023

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer 2017 in Berlin

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

