Bei Konzert: Helene Fischer bedankt sich bei Partner und Ex

Helene Fischer (38) nutzte ihre große Bühne für eine emotionale Ansprache. Nach der Geburt ihres Babys im vergangenen Jahr feierte die Sängerin im Frühjahr ihr musikalisches Comeback. Nun gab die Musikerin am Samstag ein ganz besonderes Konzert in München – das größte, das sie je gespielt hat. Dabei widmete die "Atemlos"-Interpretin ihrem Partner Thomas Seitel und ihrem Ex Florian Silbereisen (41) eine rührende Dankesrede.

Wie Bild berichtete, schwärmte die 38-Jährige von ihrem Liebesglück, als sie ihren Song "Hand in Hand" anstimmte. "Ich bin sehr dankbar dafür, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben", verriet die Sängerin ihrem Publikum, bevor sie sich an ihren Partner wandte. "Ich liebe dich", säuselte Helene ins Mikrofon und warf Thomas einen Handkuss zu.

Auch an ihren Ex Florian Silbereisen richtete der Schlagerstar ein paar nette Worte. Der Sänger hatte die "Herzbeben"-Interpretin am Samstag auf der Bühne angekündigt und dem Publikum vor ihrem Auftritt eingeheizt. "Flo, schön, dass du heute Abend hier bist!", betonte Helene daraufhin.

Helene Fischer, August 2022

Thomas Seitel 2019 in München

Florian Silbereisen beim Konzert von Helene Fischer, August 2022

