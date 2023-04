Alexander Hindersmann kann Geburt seines Babys kaum erwarten

Er ist voller Vorfreude! Alexander Hindersmann (34) ist nach seiner Liebespleite bei Die Bachelorette im Jahr 2018 längst wieder glücklich vergeben. Der Influencer ist mit der Sportmoderatorin Laura Papendick (34) zusammen – und die beiden erwarten derzeit sogar ein Kind: Das Paar bekommt einen Jungen. Schon seit ein paar Wochen können sie die Bewegungen ihres ungeborenen Kindes beobachten und spüren. Alex scheint die Geburt kaum erwarten zu können!

In seiner Instagram-Story teilte er nun Bilder, auf denen die werdenden Eltern bis über beide Ohren strahlen. Der Grund: Sie waren bei einem Kontrolltermin beim Frauenarzt und konnten ihr kleines Wunder sehen! "Der kleine Mann war heute gut drauf. Er hat immer gegen den Ultraschall geboxt. Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn ich ihn das erste Mal in den Armen habe und in sein Gesicht gucken kann", beschrieb Alex seine Freude.

Schon im Februar hatte der Reality-TV-Star verraten, dass seine Mutter bei der Geburt dabei sein werde. Denn Alex' Mama ist Hebamme. In den letzten Wochen von Lauras Schwangerschaft wird sie die werdende Mama also auch betreuen. "Beim nächsten [Kontrolltermin] sind wir dann schon im Norden unter der Kontrolle von Mama", erklärte er nun.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann TV-Star Alexander Hindersmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de