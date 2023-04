Er beeinflusste Miles Davis: Ahmad Jamal mit 92 verstorben

Ahmad Jamal hat den Kampf gegen Krebs verloren. Der Jazzpianist hat so einige Musiker mit seinem Talent beeinflusst – unter anderem Miles Davis (✝65) und McCoy Tyner. Während seiner Karriere als erfolgreicher Künstler durfte er auch einiges Preise mit nach Hause nehmen. 1994 war er mit dem NEA Jazz Masters Award geehrt worden und 2017 sogar mit einem Grammy für sein Lebenswerk! Nun ist Jamal im Alter von 92 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht macht nun die Frau des erfolgreichen Pianisten, Laura Hess-Hey bekannt, wie Washington Post berichtet. Demnach sei Jamal am Sonntag in seinem Zuhause Ashley Falls im US-Bundesstaat Massachusetts gestorben. Die Ursache seien Komplikationen mit seinem Prostatakrebs gewesen.

Jamal fing bereits im zarten Alter von vier Jahren mit dem Klavierspielen an – offenbar konnte er sich bereits sehr früh für die Musik begeistern. Einige Jahre später trat er als Jugendlicher sogar schon professionell auf. Sein Album "At the Pershing: But Not for Me" mit dem Song "Poinciana" wurde 1958 ein Millionenhit.

