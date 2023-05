"Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan ist wieder verliebt

Serkan kann in Sachen Liebe wieder nach vorne blicken! 2019 hatte der Soldat bei Hochzeit auf den ersten Blick die Steuerfachangestellte Samantha geheiratet. Sie kauften ein Haus und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Doch im vergangenen Jahr ging ihre Ehe in die Brüche. Serkan machte danach eine schwere Zeit durch, aber ist inzwischen offenbar wieder bereits für eine Beziehung: Er hat eine neue Frau kennengelernt.

In einem Instagram-Livevideo mit seinem einstigen Show-Kollegen Phillip erzählte der Niedersachse: "Eins möchte ich auf jeden Fall hier noch klarstellen. Ich habe gesehen, dass öfter wurde mal gefragt, ob ich vergeben bin: Ja, es gibt eine Frau in seinem Leben." Das Ganze sei noch sehr frisch, weshalb er erst mal nicht allzu viel preisgeben wolle: "Wir haben uns öfter jetzt getroffen und man muss gucken, in welche Richtung das geht. Ich kann da jetzt nicht hundertprozentig was sagen."

Das Ehe-Aus mit Samantha liegt mittlerweile über ein Dreivierteljahr zurück. Serkan hatte damals erklärt: "Für unsere Trennung gibt es schwerwiegende Gründe und das waren keine Kleinigkeiten. Manchmal müssen wir in unserem Leben schwierige Entscheidungen treffen, aber ich denke, das war die richtige."

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan mit seinem Sohn

Instagram / serkan.hadeb Serkan, ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

