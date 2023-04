Neues Indiz: Zeigt sich Bad Bunny hier zusammen mit Kendall?

Bad Bunny (29) und Kendall Jenner (27) scheinen ihre Romanze nicht mehr geheim zu halten! Bereits seit einigen Wochen wird dem Rapper und dem Model nachgesagt, miteinander anzubandeln. Immer wieder wurden die mutmaßlichen Turteltauben bei gemeinsamen Ausflügen erwischt. Vergangenes Wochenende feierten die beiden dann auch ziemlich vertraut auf dem Coachella-Festival. Nun kommt ein weiteres Anzeichen für eine mögliche Beziehung ans Licht.

Der 29-Jährige teilte in seiner Instagram-Story Videos, in welchen er in einem Golfwagen über das Gelände des Musikfestivals fährt. Dabei ist der Musiker allerdings nicht allein. Neben ihm sitzt offensichtlich eine Frau. Als Benito, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, eine scharfe Kurve nimmt, sind deren brünette Locken zu sehen und eine weibliche Stimme zu hören. War das etwa wirklich Kendall?

Während des Festivals waren der Puerto-Ricaner und die The Kardashians-Bekanntheit sehr vertraut zusammen gesichtet worden. Bad Bunny hatte ein Kopftuch über seinem Mund getragen, als er sich sehr nah an Kendall gelehnt hatte, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Die 27-Jährige hatte ganz gespannt gelauscht und dabei gelächelt.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny auf dem Coachella 2023

Getty Images Kendal Jenner, Model

