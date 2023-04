Niedlich! Leni Klum und ihr Aris turteln auf dem Coachella

Leni Klum (18) und Aris Rachevsky schweben auf Wolke sieben! Bei dem Nachwuchs-Model läuft es nicht nur beruflich, sondern auch privat bestens: Seit rund vier Jahren gehen die älteste Tochter von Heidi Klum (49) und ihr Freund gemeinsam durchs Leben. So beweisen die beiden Turteltauben regelmäßig, wie verliebt sie ineinander sind – wie auch jetzt: Im Netz teilte Leni ein niedliches Pic mit ihrem Liebsten vom Coachella!

In einer Story auf Instagram teilte die 18-Jährige einen Schnappschuss, auf dem die beiden eng umschlungen für die Kamera posieren: Während Aris den Arm um seine Freundin legt und verträumt in die Ferne blickt, schaut Leni verführerisch in die Kamera – scheinbar genießt das junge Paar seine Zeit auf dem Festival in vollen Zügen!

Ob Leni und Aris schon ihre gemeinsame Zukunft planen? Die gebürtige New Yorkerin scheint zumindest genaue Vorstellungen zu haben: Neben einem Uni-Abschluss und einen Hund hoffe sie in zehn Jahren verheiratet zu sein.

"Und dann in fünfzehn Jahren möchte ich Babys haben", erzählt Leni bei dem Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann.

Leni Klum, Model

Aris Rachevsky und Leni Klum auf einem Festival im April 2022

Leni Klum bei der Premiere von "Jurassic World Dominion"

