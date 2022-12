"Lieblingsmensch": Leni Klum kuschelt mit ihrem Freund Aris

Leni Klum (18) präsentiert ihr Liebesglück! Bei dem Nachwuchs-Model läuft es nicht nur beruflich, sondern auch privat bestens. Seit über drei Jahren geht die älteste Tochter von Heidi Klum (49) mit ihrem Freund Aris Rachevsky durchs Leben. Seine Beziehung zeigt das Paar nicht nur bei Events, sondern auch im Netz. Jetzt zeigte sich Leni wieder kuschelnd mit ihrem Aris – und heizte den Followern damit ordentlich ein!

Via Instagram veröffentlichte die 18-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie rittlings auf dem Schoß ihres Partners sitzt. Während sie Aris eng mit ihren Armen umschlingt, richtet Leni ihren Blick jedoch in die Kamera. "Mit meinem Lieblingsmenschen", schrieb die Beauty dazu. In der Kommentarspalte meldete sich nicht nur Aris und hinterließ Kuss-Emojis. Auch Lenis Vater schrieb etwas: Flavio Briatore (72) kommentierte den Beitrag mit zwei Flammen-Emojis.

Erst Ende Oktober bewiesen Leni und Aris, dass sie aber auch anders können. Fotografen erwischten die Turteltauben, wie sie entspannt im lässigen Partnerlook durch New York spazierten. Beide waren in weiten Hosen, einem XXL-Hoodie und unauffälligen Sneaker unterwegs.

Anzeige

Instagram / arisrachevsky Aris Rachevsky und Leni Klum, 2022

Anzeige

Instagram / arisrachevsky Aris Rachevsky und Leni Klum auf einem Festival im April 2022

Anzeige

Instagram / arisrachevsky Aris Rachevsky und Leni Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de