Küsse auf Coachella: Was geht bei Camila Cabello und Shawn?

Gibt es ein Liebescomeback bei Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24)? Die beiden Popstars galten lange als absolutes Traumpaar. Im November 2021 beendeten sie ihre Beziehung, wollten jedoch Freunde bleiben. Aber jetzt scheint ihre Liebe kurz wieder aufgeflammt zu sein. Auf dem Coachella-Festival besuchen sie gemeinsam ein Konzert. In der Menge kommen sie sich dann sehr nahe, kuscheln und knutschen sogar. Ein Beobachter meint zu Us Weekly: "Sie hielten nicht Händchen, aber sie bleiben die ganze Nacht zusammen." Dürfen die Fans nun also auf ein Comeback der beiden hoffen?

