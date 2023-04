Offene Fragen: Melanie zweifelt Aaron Carters Autopsie an

Melanie Martin zweifelt. Aaron Carter (✝34) und seine On-Off-Freundin Melanie wurden im November 2021 Eltern eines Sohnes. Etwa ein Jahr später, am 5. November 2022, wurde der Popsänger aus dem Leben gerissen. Seine Haushälterin fand ihn tot in seiner Badewanne. Einige Tage später wurde der Bruder von Nick Carter (43) eingeäschert. Am Dienstagabend wurde schließlich sechs Monate nach seinem Ableben die Todesursache bekanntgegeben. Aaron sei eines Drogentods gestorben. Das veranlasst Melanie jedoch nicht dazu, mit dem Tod ihres Freundes abzuschließen.

"Die Ergebnisse der Autopsie sind für mich kein Abschluss. Es wird behauptet, der Tod sei durch Ertrinken eingetreten, aber es hieß auch, dass er in der Badewanne ein T-Shirt und eine Halskette trug, was keinen Sinn ergibt, denn warum sollte er mit Kleidung in eine Badewanne steigen?", äußerte Melanie ihre Zweifel im Interview mit TMZ. Sie frage sich wirklich, ob die vermutete Abfolge der Ereignisse Sinn ergibt. Für die Mutter stehe fest, dass sie nach Veröffentlichung des Autopsieberichts mehr Fragen als Antworten habe.

Am Dienstagabend veröffentlichte TMZ die Autopsieergebnisse. Der ehemalige Kinderstar soll demnach an Difluorethan, einem Druckmittel in Sprühdosen, geschnüffelt und verschreibungspflichtige Pillen genommen haben. Der Drogen-Cocktail habe ihn handlungsunfähig gemacht, woraufhin er in seiner Badewanne ausgerutscht und ertrunken sein soll.

