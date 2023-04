Nach sechs Monaten: Aaron Carters Todesursache steht fest

Nun herrscht Gewissheit. Aaron Carter (✝34) ist völlig unerwartet im November 2022 gestorben. Der Musiker wurde leblos in seinem Haus vorgefunden. Nach einigen Tagen wurde bekannt, dass in seinem Haus Druckluft gefüllte Dosen und verschreibungspflichtige Pillen gefunden wurden. Bisher war aber noch unklar, ob das mit dem Tod des Sängers zusammenhängt. Nun, sechs Monate nach seinem Tod, wurde die Todesursache von Aaron bestätigt.

TMZ liegen die Autopsieergebnisse vor. Aaron soll vor seinem Tod verschreibungspflichtige Pillen genommen und unter anderem Difluorethan inhaliert haben. In dem Bericht heißt es, dass er aufgrund der Drogen handlungsunfähig wurde und schließlich in seiner Badewanne ausrutschte und ertrank.

Zuvor hieß es, dass kein Wasser in seiner Lunge gefunden wurde. So ging man davon aus, dass Aaron an einer Überdosis gestorben ist. Doch die abgeschlossene Obduktion stuft den Tod nun als Unfall ein. Seine Mutter Jane zweifelte schon zuvor an, dass ihr Sohn an einer Überdosis gestorben sein soll.

Anzeige

Getty Images Aaron Carter (†34) im April 2014

Anzeige

Getty Images Aaron Carter (†34) im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de