Backstreet Boys ohne Nick? Dieser Star hat ihn fast gekickt

Seit 30 Jahren stehen die Backstreet Boys gemeinsam auf der Bühne! Als eine der erfolgreichsten Boybands der 90er gelang der Band rund um Nick Carter (43) zuerst in Europa der große Durchbruch, bevor sie ihre Weltkarriere starteten. Dem Sänger werden in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedene Delikte vorgeworfen, seine Bandkollegen AJ McLean (45), Howie D. (49), Kevin Richardson (51) und Brian Littrell (48) ließen ihn jedoch nie im Stich. Aber beinahe wäre die Hitband mit einem anderen Hollywoodstar durchgestartet!

Wie Bild jetzt berichtete, hätte die fünfköpfige Band auch etwas anders aussehen können. Als die Band 1993 gegründet wurde, war Nick gerade einmal 13 Jahre alt. Und fast wäre er durch den gleichaltrigen Schauspieler Ryan Gosling (42) ersetzt worden! Ryan soll wohl für einige Zeit als Bandmitglied infrage gekommen sein, fokussierte sich karrieretechnisch aber lieber auf die Schauspielerei und war lange Besetzungsmitglied des "Mickey Mouse Clubs". Verbindungen zur Band hatte Ryan aber, da er im selben Gebäude wie AJ wohnte und eng mit ihm befreundet war.

Dass die Band letztendlich in der bekannten Konstellation auf die Bühne ging, lag aber nicht nur an ihrem Talent. Ex-Bravo-Chef Alex Gernhardt erklärt dazu: "Die Backstreet Boys hatten nicht nur das Talent und die für die Boyband passende Optik, sondern auch eine solide Grundlage in Sachen Show." So sollen die Jungs lange vor der Veröffentlichung ihrer ersten Single eine Art Bootcamp für Gesang und Tanzen absolviert haben.

Getty Images Nick Carter, Sänger

Getty Images Die Backstreet Boys im März 2019

Getty Images Die Backstreet Boys performen, Dezember 2022

