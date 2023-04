Fans finden: Dieser "Let's Dance"-Star soll heute gehen!

Es ist ein eindeutiges Resultat! Seit einigen Wochen schwingen mehrere Promis das Tanzbein und erhoffen sich bei Let's Dance den Sieg. In den vergangenen Sendungen sorgten bereits einige Kandidaten für eine überraschende Performance und konnten sich so den Weiterverbleib in der Show sichern. Doch heute Abend muss sich erneut ein Kandidat verabschieden. Promiflash wollte wissen, wer eurer Meinung nach gehen sollte – und so lautet das Ergebnis!

Laut der Promiflash-Umfrage haben Sharon Battiste (31) und ihr Partner Christian Polanc (44) den Titel nicht verdient. Von insgesamt 3.274 Votes stimmten 1.105 Leser (33,8 Prozent) gegen die einstige Bachelorette. Auf dem zweiten Platz befinden sich Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) mit 922 Stimmen (28,2 Prozent). Doch auch Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) ist der Sieg nicht vergönnt – 20,7 Prozent (678 Votes) sind der Meinung, dass der Streamer am heutigen Abend die Show verlassen sollte.

Mit einem deutlichen Rückstand von 6,6 Prozent (216 Votes) befinden sich Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) auf dem vierten Rang. Die bisherige Favoritin Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) landen mit 5,3 Prozent (173 Stimmen) an fünfter Stelle. Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) sollen laut 3,1 Prozent (100 Stimmen) keinesfalls ausscheiden. Somit steht fest: Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) haben mit 80 Votes (2,4 Prozent) die wenigsten Stimmen und gelten weiterhin als Favoriten.

Getty Images Die "Let's Dance"-Kandidaten im März 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

