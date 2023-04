Seine Ex Sofia Richie heiratet: Scott Disick ist traurig

Scott Disick (39) hat immer noch Liebeskummer. Nachdem er und seine Langzeitfreundin Kourtney Kardashian (44) sich 2015 getrennt hatten, kam er mit Sofia Richie (24) zusammen. Drei Jahre waren die beiden ein Paar, 2020 zerbrach die Liebe dann. Inzwischen ist die Tochter von Lionel Richie (73) wieder happy – sie wird sogar bald vor den Traualtar treten! Die bevorstehende Hochzeit seiner Ex-Freundin macht Scott aber ziemlich fertig...

Wie Insider US Weekly berichten, hat der Unternehmer die Nachricht von der Verlobung seiner Verflossenen – genauso wie die von Kourtneys Hochzeit mit Travis Barker (47) – nicht gut verkraftet. "Scott kann nicht umhin zu bemerken, dass zwei der Ex-Frauen, denen er am nächsten stand, jetzt entweder verheiratet sind oder heiraten werden", erklärt die Quelle. Er habe das Gefühl, "dass er zwei der wichtigsten Frauen in seinem Leben verloren hat".

Dass seine Ex so glücklich sind, er selbst in seinem Leben aber nicht vorankomme, stimme den Realitystar traurig. Er wolle selbst unbedingt sesshaft werden und vielleicht sogar heiraten: "Obwohl Scott lange Zeit als Partylöwe bekannt war, will er sich wirklich niederlassen und eine eigene Familie gründen." Er bleibe trotz der Vermählung seiner ehemaligen Liebsten optimistisch, eines Tages die richtige Frau zu finden.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im Februar 2011 in Las Vegas

Getty Images Sofia Richie und ihr Verlobter Elliot Grainge 2022

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, Februar 2020

