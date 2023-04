Er war jahrelang vergeben! Paul Janke lüftet Liebesgeheimnis

Paul Janke (41) ist gar nicht so unvermittelbar, wie es scheint! Der Bachelor von 2012 gilt eigentlich als ewiger Junggeselle. Umso überraschender ist das Geständnis, das der Hamburger zuletzt bei Kampf der Realitystars ablegte: Der Blondschopf war jahrelang heimlich in einer Beziehung – und zwar mit der Cousine von Sarah Knappik (36)! "Ich hatte vier, fünf Jahre eine Freundin!", verrät er in der Sendung seinen Mitstreitern.

