Vergeben an Michelle Daniaux? Paul Janke redet nun Klartext!

Sind sie etwa ein Paar? Für Paul Janke (41) sollte es bisher einfach nicht sein. 2012 hatte der gebürtige Hamburger die große Liebe bereits im Rahmen der Kuppelshow Der Bachelor gesucht – gefunden hat er sie leider bis heute nicht. Doch hat sich das nun geändert? Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Reality-TV-Star die neue Liebe von Michelle Daniaux sein könnte. Nun spricht Paul ganz offen über die Spekulationen bezüglich ihm und Michelle!

Wie der einstige Bachelor gegenüber der Bild verlauten lässt, ist er noch immer Single. Mit der Blondine sei auch nichts gelaufen, wie er klarstellt. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass da nichts dran ist", erklärt Paul. Zwar stimme es, dass sie im selben Hotel übernachtet haben, doch persönlich getroffen habe er die Temptation Island V.I.P-Kandidatin noch nie. Wie der 41-Jährige zudem verrät, störe es ihn gar nicht mehr so sehr, keine Frau an seiner Seite zu haben. "Mit dem Alter weiß man immer mehr, was man nicht möchte. Ich liebe auch meine Freiheit. Und je länger man allein ist, desto mehr gewöhnt man sich daran“, gibt er zu.

Genaue Vorstellungen an seine Traumfrau habe der Blondschopf allerdings schon. "Optisch muss sie mir schon sehr gefallen, ist leider essenziell. Humor, Intelligenz und eine positive Einstellung sind mir außerdem wichtig. Auch sportlich sein wäre gut“, gibt Paul zu. Für ihn müsse einfach das Gesamtpaket stimmen.

Anzeige

ActionPress Paul Janke im November 2022 in Hürth

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de