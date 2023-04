Max George ist noch immer in großer Trauer um Tom Parker (†)

Max George (34) ist noch immer stark am Trauern. Vor einem Jahr ist Tom Parker (✝33) plötzlich verstorben. Der The Wanted-Star hatte zuvor für kurze Zeit gegen Hirnkrebs gekämpft. Seine Fans und Angehörigen vermissen den Sänger sehr – dazu gehört auch sein Bandkollege und guter Freund Max. Jetzt gab er unter Tränen zu, wie sehr ihn Toms Tod noch beschäftigt.

"Wie geht man damit um? Es gibt keine Heilung dafür, also lernt man einfach, mit seinem Leben weiterzumachen, denke ich. Aber damit umgehen, definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals damit klarkommen werde", gibt Max in der Show "Scared Of The Dark" zu. "Er war mein bester Freund", führt er unter Tränen aus.

Max kann sich noch genau daran erinnern, wie er von dem Tod seines Freundes erfahren hat. "Ich drehte gerade einen Film und am letzten Drehtag klingelte mein Telefon und es war Kelsey Parker [Toms Frau]. [...] Ich konnte nicht wirklich begreifen, was sie mir gerade gesagt hatte und ich glaube, ich habe das nicht akzeptiert", erzählt der 34-Jährige.

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

Instagram / maxgeorge Max George und Tom Parker, The-Wanted-Stars

