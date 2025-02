Max George enthüllt Details zu seiner zweiten Herz-Operation

Max George (36), bekannt aus der Boyband The Wanted, hat jetzt auf Instagram offen über seine gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Der Sänger musste sich einer zweiten Herzoperation unterziehen. Die erste Prozedur, bei der im Dezember 2024 ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, verlief nicht wie geplant, da einer der Drähte zu tief in sein Herz eingedrungen war. Max beschrieb das Gefühl, als ob sein Herz unter Schock stünde, was seinen Alltag erheblich beeinträchtigte. "Ich war nervös, da das Herausziehen der Schrittmacherdrähte aus der Herzwand das Risiko von Blutungen am Herzen birgt. Ich hatte jedoch keine Wahl", erklärte er in einem Interview mit The Sun. Für etwas Entspannung sorgten während der zweistündigen Operation die Klänge von Oasis, die Max über Kopfhörer hören durfte.

Doch die beiden Herzoperationen waren nicht die einzige Hürde. Kurz nach dem ersten Eingriff zeigten Tests vergrößerte Lymphknoten in seinen Lungen, weshalb eine Biopsie vorgenommen werden musste. Der Eingriff sei schmerzhaft gewesen und habe ihn mehrere Tage mit Brustschmerzen und blutigem Husten zurückgelassen, teilte er gegenüber The Sun mit. Zudem bestand noch ein weiteres Risiko: "Der Arzt hat mich gewarnt, dass es eine geringe Chance gibt, dass ich meine Stimme verlieren könnte. Das war ziemlich besorgniserregend, aber ich entschied, dass ich das Risiko eingehen musste." Trotz der Komplikationen versichert er, dass er sich nun auf dem Weg der Besserung befindet.

Abseits der Öffentlichkeit wird Max von seiner Freundin, der Schauspielerin Maisie Smith (23), sowie seiner Familie unterstützt. Maisie, bekannt aus der britischen Soap "EastEnders", stand ihm während seiner Genesung unermüdlich bei. "Sie ist eine großartige Krankenschwester", erklärte Max und betonte, wie viel ihm ihre Nähe bedeutet. Das Paar ist seit 2022 zusammen und pflegt eine enge Bindung. Max, der in der Vergangenheit schon herausfordernde Zeiten durchlebt hat, versucht, positiv zu bleiben und freut sich darauf, bald wieder fit zu sein. Die Unterstützung seiner Fans und seines engen Umfelds gibt ihm Kraft: "Vielen Dank an alle für die lieben Nachrichten und die Unterstützung in dieser ziemlich schwierigen Zeit. Das bedeutet mir sehr viel."

Instagram / maxgeorge Max George, Musiker

Instagram Maisie Smith und Max George im Juli 2023

