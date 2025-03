Nach Herz-OP: Max George freut sich auf kommenden Auftritt

Max George (36), bekannt als Sänger der Band The Wanted, hat sich nach einer schweren Zeit zurückgemeldet und steht nun für seinen nächsten großen Auftritt bereit. Der Musiker musste sich vor einigen Wochen einer schwierigen Herzoperation unterziehen, bei der ihm aufgrund von Herzrhythmusstörungen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Doch jetzt ist er bereit für die Bühne: Ab diesem Herbst wird er in der Rolle des Parson Nathaniel im Musical "Jeff Wayne’s The War of the Worlds" zu sehen sein. Mit dabei ist auch seine Freundin, die Schauspielerin Maisie Smith (23), die in der Show seine Ehefrau verkörpert. "Nach den letzten harten Monaten freue ich mich, endlich zurückzukehren", erklärte Max gegenüber The Sun und betonte, dass er für die gesamte Tour fit sei.

Die Operation war nicht der einzige gesundheitliche Rückschlag für Max in der letzten Zeit. Im Februar musste ein Konzert in der Manchester Cathedral verschoben werden. Damals gab The Wanted 2.0 bekannt, dass der Sänger nach einer weiteren Herz-OP nicht schnell genug genesen würde, um auftreten zu können. Doch mit ärztlicher Unterstützung und viel Disziplin hat sich der Sänger zurückgekämpft. Auch Jeff Wayne, der Produzent des Musicals, freut sich über die Rückkehr seines Stars: "Max ist ein Kämpfer. Es ist großartig, dass er wieder bei uns ist und bereit ist, mit auf Tour zu gehen." Die Show wird nicht nur in Großbritannien, sondern auch in weiteren Städten Europas aufgeführt.

Max' Privatleben bietet derweil eine besondere Konstellation: Zusammen mit seiner Freundin Maisie, die durch ihre Rolle in der britischen Serie "EastEnders" bekannt wurde, wird er nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne ein Liebespaar spielen. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar und zeigen regelmäßig auf Social Media Einblicke in ihr gemeinsames Leben. In Interviews hebt Max immer wieder hervor, wie wichtig Maisie in schwierigen Zeiten für ihn sei. "Es mit ihr zu machen, ist etwas, das ich niemals vergessen werde", sagte er über die Zusammenarbeit im Musical gegenüber The Sun. Ihre enge Beziehung dürfte den beiden nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne zugutekommen.

Max George, Musiker

Max George und Maisie Smith, Oktober 2023

