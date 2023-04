Nach Baby Rios Tod: HealthyMandy ist wieder schwanger!

HealthyMandy kann ihr Glück kaum fassen! Hinter der Sport-Influencerin liegt eine schwere Zeit. Sie und ihr Partner FitnessOskar bekamen einen Sohn mit dem Namen Rio. Der Kleine litt jedoch an einer Autoimmunkrankheit und starb im Dezember 2022. In den darauffolgenden Monaten versuchte die Web-Bekanntheit durch künstliche Befruchtung erneut ein Kind zu bekommen. Jetzt hat es funktioniert. Mandy verkündet stolz: Sie ist schwanger!

Auf Instagram postete Mandy ein Foto eines positiven Schwangerschaftstests, den sie und ihr Partner Oskar in den Händen halten. Im Hintergrund ist das Grab ihres verstorbenen Sohnes Rio zu sehen. "Wir sind schwanger", teilten die beiden ihrer Community mit. Dabei gedachten sie auch Rios. "In liebevoller Erinnerung an unseren kleinen Helden und großen Bruder Rio, der als Engel immer auf sein Geschwisterchen aufpassen wird!", hieß es.

Zahlreiche Fans gratulieren Mandy und Oskar herzlich zur erneuten Schwangerschaft. Im Vorfeld machte die Blondine bereits klar, dass ein weiteres Baby keineswegs ein Ersatz für das verstorbene sein soll. Auch werde es nicht nochmal den Namen Rio bekommen. "Wir würden unser Kind nicht noch mal Rio nennen, denn Rio war auf seine Art und Weise besonders", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys positiver Schwangerschaftstest vor Rios Grab

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de