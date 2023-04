Bei Challenge: Oliver Pocher wird im TV in Brand gesetzt!

Oliver Pocher (45) steht in Flammen! Der Hannoveraner ist bereits seit über 20 Jahren im Fernsehen aktiv. Der Komiker tingelte bereits durch die verschiedensten Formate und moderierte sogar bereits seine eigene TV-Show. Nun stürzte der Entertainer sich aber in ein neues TV-Abenteuer: Bei "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" stellt er sich heftigen Aufgaben. Olli und ein anderer Kandidat müssen in verschiedenen Herausforderungen ihr Können beweisen – und der Verlierer wird angezündet!

Der 45-Jährige und sein Gegner Karl sollten sich in sieben verschiedenen Aufgaben beweisen. Wer verliert, dem wird ein Körperteil angezündet. Die ersten zwei Herausforderungen konnte der Blondschopf noch für sich entscheiden. Doch beim Trinken von Chilisoße war Ollis Grenze erreicht und sein Arm wurde angezündet! "Wenn es anfängt warm zu werden, hat man nicht mehr so viel Zeit", berichtete er im Nachhinein. Am Ende verlor Karl allerdings mehr Challenges und Olli stand als Sieger da!

Auch Joachim Llambi (58) war Kandidat in der Show. Vergangenen Woche war der Punkterichter im Rahmen dieser an seine Grenzen gekommen. Er hätte mit einer Leiter eine Schlucht überqueren sollen. Doch für den 58-Jährigen war das zu heftig gewesen. "Mein Inneres hat zu mir gesagt: 'Nee, mach es nicht.' Es ging nicht. Der Kopf hat gesagt: Du gehst da nicht drauf," hatte er seinen Abbruch begründet.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

RTL / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "denn sie wissen nicht, was passiert"

Getty Images Joachim Llambi im September 2022 in Köln

