Christine Browns Sohn nicht begeistert von ihrer Verlobung

Er freut sich wohl nicht für seine Mutter! 2021 hatte sich die Sister Wives-Bekanntheit Christine Brown (51) von ihrem Ex Kody (54) getrennt. Alleine blieb sie aber nicht allzu lange: Seit einigen Monaten ist Christine mit ihrem neuen Partner David Wholley zusammen. Vor wenigen Tagen verkündete das Paar sogar, dass es sich schon verlobt hat. Christines Sohn Paedon scheint mit der neuen Liebe seiner Mutter aber nicht einverstanden zu sein!

Wie ein Insider nun gegenüber The Sun verrät, sollen sich fast alle Familienmitglieder sehr für Christine und David gefreut haben. Ihre 21-jährige Tochter Gwendlyn gratulierte ihrer Mama sogar total süß im Netz. Der älteste Sohn der Blondine schweigt aber bisher: "Christines Kids waren alle superunterstützend – bis auf Paedon. Das heißt aber nicht, dass er seine Meinung in zwei, drei Jahren nicht ändern wird." Seine Mutter scheint sich von seiner Meinung aber nicht beeinflussen zu lassen: "Es ist ihr Leben und sie tut das, was sie glücklich macht."

Bei Christine und David wird es wohl so richtig ernst – kurz nach ihrer Verlobung haben sie sich wohl auch ein Haus gekauft! Sie sollen sich eine knapp 4.000 Quadratmeter große Villa mit vier Schlafzimmern und drei Bädern in Utah gekauft haben. Laut Starcasm sollen sie das Grundstück schon am 15. März erworben haben.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im April 2023

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown

