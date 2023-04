"Nie zuvor so verliebt": Christine Brown verkündet Verlobung

Christine Brown (50) hat große Neuigkeiten zu verkünden! Die "Sister Wives"-Bekanntheit hatte sich 2021 von ihrem Ex-Mann Kody Brown (54) getrennt, mit dem sie eine polygame Ehe geführt hatte. Doch seither fand sie wieder eine neue Liebe: Im Februar verkündete sie ihren Fans überglücklich, dass sie sich exklusiv mit jemandem treffe. Wenig später enthüllte sie auch die Identität ihres neuen Partners: David Woolley sei ein Bauunternehmer und lebe nur 30 Minuten von der TV-Bekanntheit entfernt. Nun will sie mit ihm den Bund fürs Leben eingehen: Christine und David haben sich verlobt!

"Ich war noch nie zuvor so verliebt und die Welt scheint ein fröhlicherer Ort zu sein, wenn er bei mir ist", schwärmt sie gegenüber People. Im Interview offenbart sie, dass sie offiziell verlobt ist und ihr Liebster die große Frage diesen Monat in Utah gestellt hatte. "Ich freue mich so sehr auf das wunderbare Abenteuer, das wir für den Rest unseres Lebens erleben werden", schwärmt sie. Ihr Verlobter behandle sie "wie eine Königin" und sage ihr jeden Tag, wie wunderschön sie sei.

Christines Familie wird damit wohl um einiges größer werden. Die Blondine ist selbst Sechsfachmutter und wird nach der Hochzeit die stolze Stiefmutter von acht weiteren Kindern sein. Ihr zukünftiger Ehemann hatte bereits auf sozialen Medien von seiner Herzensdame geschwärmt: "Ich liebe es, wie aufmerksam Christine ist und all die kleinen Dinge, die sie für mich tut [...] #Seelenverwandte."

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, "Sister Wives"-Bekanntheit

Instagram / david__woolley Christine Brown und David Woolley im Februar 2023

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Realitystar

