Paradiesvogel Dirk Bach wäre heute 62 Jahre alt geworden!

Er genoss große Beliebtheit! Dirk Bach (✝51) hatte für einige Jahre an der Seite von Sonja Zietlow (54) das Dschungelcamp moderiert – und viele konnten sich die TV-Show gar nicht mehr ohne ihn vorstellen. Am 1. Oktober 2012 mussten seine Fans dann jedoch Schlimmes verkraften, denn der sympathische Fernsehmoderator verstarb an einem Herzleiden. Nach wie vor erinnern seine Weggefährten gern an den Komiker. Heute wäre Dirk 62 Jahre alt geworden!

Seine Anfänge hatte Dirk als Theaterschauspieler. Der Regisseur Walter Bockmeyer ermöglichte es ihm, in dessen Produktion "Geierwally" aufzutreten. Es folgten TV-Auftritte an der Seite von Sandra Maischberger (56) oder auch Hella von Sinnen (64). Doch vielen dürfte Dirk aufgrund seines Witzes und seiner auffälligen Outfits im Rahmen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Erinnerung geblieben sein. Bis heute gilt der Sympathieträger als der Paradiesvogel des deutschen Fernsehens.

Dass Dirk seine Anfänge im Theater gehabt hatte, ist wohl nicht jedem bekannt. Tatsächlich gehörte der Entertainer ab 1992 zum Ensemble des Kölner Schauspielhauses und führte seine Rollen anscheinend mit Bravour aus. Zudem war er auch als Synchronsprecher tätig.

Getty Images Dirk Bach und Sonja Zietlow während eines Events

Getty Images Dirk Bach, Moderator und Theaterschauspieler

Getty Images Dirk Bach während eines Musical-Auftritts

