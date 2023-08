Einsatz für Dirk Bach ist für Julian Stoeckel Herzensprojekt

Julian F.M. Stoeckel (36) findet, Dirk Bachs (✝51) Grab sollte etwas Besonderes sein. Der Entertainer und Moderator war im Oktober 2012 verstorben. Sein Grab hatte seitdem eine rosafarbene Parkbank geziert, die eine Hommage an sein fröhliches Gemüt sein sollte. Dass diese entfernt werden soll, sorgte vor allem bei dem It-Boy für Fassungslosigkeit. Gegenüber Promiflash verrät Julian, warum ihm Dirks Bank so am Herzen liegt.

"Zum Beispiel, wenn du dir das Grab von der französischen Sängerin Dalida anguckst, von Rudolf Mooshammer. Mooshammer hat in seinem Testament festlegen lassen, dass ein Leben lang, jede Woche ein großer Strauß weißer Lilien auf das Grab gestellt wird", erklärt Julian, als Promiflash ihn auf dem AEDT-Sommerfest trifft. Prominente Gräber sollen etwas Besonderes sein, meint der 36-Jährige und betont: "Ich finde, wenn ein deutscher Entertainer, queerer Entertainer wie Dirk Bach eine andere Art von Grabstelle haben muss, dann ist das Dirk Bach!" Er wolle sich jetzt mit der Stadt Köln und der Friedhofsverwaltung in Verbindung setzten und ihnen verdeutlichen, "dass das so nicht geht".

Julian startete bereits eine Petition, um sich für den Erhalt der pinkfarbenen Bank einzusetzen. Auf change.org rief er die Fans dazu auf, zu unterschreiben und sich starkzumachen. "Unterstützen Sie diese Petition, dass der deutsche Bürokratie-Wahnsinn nicht so weit geht, dass persönlich gestaltete Bänke auf Gräbern berühmter Persönlichkeiten entfernt werden", forderte er auf.

Anzeige

ActionPress Das Grab von Dirk Bach

Anzeige

AEDT / ActionPress Julian Stoeckel beim AEDT-Sommerfest 2023

Anzeige

Getty Images Dirk Bach, TV-Moderator und Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de