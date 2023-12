Nach langem Hin und Her: Dirk-Bach-Platz endlich offiziell

Was für eine große Ehre für Dirk Bach (✝51). Der Tod des Entertainers im Oktober 2012 war ein Schock für die deutsche Fernsehwelt gewesen. Nicht nur im TV war er nach seinem Ableben gebührend geehrt worden. Auch sein Grab hatte einen ganz besonderen Schmuck bekommen: eine rosafarbene Parkbank. Nun hat sich die Stadt Köln eine weitere Ehre für seinen Lieblingskomiker ausgedacht: Dirk bekommt seinen eigenen Platz in der Kölner Innenstadt.

Der sogenannte "kleine Offenbachplatz" soll auf Wunsch der Aidshilfe Köln und des Centrums Schwule Geschichte in den Dirk-Bach-Platz umbenannt werden. Ganz so einfach ist das aber offenbar nicht, denn die Stadt Köln ist sich wohl nicht einig, wer einen Platz überhaupt benennen darf – denn der Stadtrat will eigentlich einen großen Offenbachplatz machen. Wie Bild berichtet, entscheidet das Verwaltungsgericht, dass das nur möglich sei, wenn die Fläche eine "überbezirkliche Bedeutung" habe. Das sei nicht der Fall. Heißt: Der Dirk-Bach-Platz kann offiziell benannt werden!

Auch mit der Dirks Bank gab es in den vergangenen Wochen Probleme. Denn diese verschwand plötzlich von dem Grab. Nachdem das bereits für einiges an Aufruhr gesorgt hatte, folgte der Schreck: Die Band war geklaut worden. Es dauerte allerdings nur wenige Tage, bis sie wieder dort stand, wo sie hingehörte – und das offenbar ganz ohne das Zutun der Polizei, denn die rosafarbene Bank wurde wohl zurückgebracht.

Anzeige

Getty Images Dirk Bach und Sonja Zietlow während eines Events

Anzeige

Getty Images Dirk Bach, Moderator und Theaterschauspieler

Anzeige

Krick, Jens Das Grab von Dirk Bach in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de