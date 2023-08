Rosafarbene Bank vor Dirk Bachs Grab soll entfernt werden!

Dieser Beschluss sorgt für große Empörung! Dirk Bach (✝51) war besonders für seine Moderation des Dschungelcamps bekannt. Am 1. Oktober 2012 hatten Fans des sympathischen Paradiesvogels jedoch eine traurige Nachricht verkraften müssen: Die TV-Bekanntheit verstarb an einem Herzleiden. Doch der Fernsehmoderator bleibt unvergessen – auch bei seinen Kollegen. Hella von Sinnen (64) ließ zu Ehren ihres Freundes sogar eine rosafarbene Parkbank an seinem Grab aufstellen. Die Parkbank vor Dirk Bachs Gedenkstätte soll nun jedoch entfernt werden!

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet nun, dass die Anzahl der Parkbänke auf dem Melaten-Friedhof "enorm hoch" sei. Aus diesem Grund sollen sie bis zum 8. September entfernt werden! Das gelte wohl auch für die rosafarbene Bank vor Dirks Grab, die die Komikerin dort für ihn aufstellen ließ. "Grundsätzlich ist es nicht gestattet, eine private Bank auf dem Friedhof außerhalb einer Grabstätte aufzustellen. Dies beeinträchtigt zunehmend nicht nur die erforderlichen Grünpflegearbeiten, sondern auch das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Friedhofs", erklärt die Stadt. Außerdem sei die Verkehrssicherheit gefährdet.

Auf besonders viel Anklang stößt diese Idee in Köln offenbar nicht. "Die Mails beschäftigen sich ausnahmslos kritisch bis empört mit der städtischen Abräumaktion", äußert sich Bernd Woidtke vom Förderverein Melaten. "Ich würde ja noch verstehen, wenn verrottete Bänke weggeräumt werden sollen. Aber so eine Idee ist doch absurd", soll es in einer der Nachrichten unter anderem geheißen haben.

ActionPress Das Grab von Dirk Bach

Getty Images Hella von Sinnen, 2018

Getty Images Dirk Bach, TV-Moderator und Schauspieler

