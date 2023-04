Taylor Swifts Bruder und Ryan Reynolds entfolgen Joe Alwyn!

Sie stehen auf Taylor Swifts (33) Seite! Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Partner Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Rund sechs Jahre waren die beiden ein Paar. Die "Anti-Hero"-Interpretin scheint die Trennung gut zu verkraften und konzentriert sich auf ihre "The Eras Tour". Zuletzt wurde die berühmte Musikerin mit ihren engen Freunden Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) in einem Restaurant gesehen. Ryan, Austin Swift und einige andere sind Joe nun in den sozialen Medien entfolgt!

Wirft man einen Blick auf Instagram fällt auf, dass Taylors Bruder Austin nicht mehr zu den 1,2 Millionen Followern seines einstigen Schwagers in spe gehört. Auch der Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds hat sich dazu entschieden, Taylors Ex nicht mehr zu folgen. Joe scheint das Leben der beiden Männer weiterhin zu interessieren, denn er ist weiterhin Abonnent derer Profile. Die Haim-Schwestern – Este, Alana und Danielle – sind ebenfalls aus der Followerliste des Verflossenen ihrer Freundin verschwunden.

Nach den bisher vorliegenden Informationen, soll der Grund für das Beziehungs-Aus sein, dass die beiden sich auseinander gelebt haben und ihre Leben nicht weiter zusammenpassen würden. Nichts deutet auf einen Fehltritt von Joe hin. Taylors engster Kreis scheint wohl einfach damit abschließen zu wollen.

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

